Come la boxe può raccontare le periferie (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mattia Faraoni è un peso massimo leggero di 29 anni che vanta 29 incontri nella kickboxing, con un bilancio di 25 vittorie (12 per KO) e 4 sconfitte. Una disciplina in cui si è laureato tre volte campione italiano, oltre ad aver ottenuto un terzo posto sia ai campionati europei che a quelli mondiali della sigla WAKO, e combattuto in galà del calibro di Oktagon e Bellator. Ma Faraoni è stato anche un ottimo pugile dilettante (campione italiano degli Assoluti e universitario, vincitore del Guanto d’oro) prima di passare alla boxe professionistica, dove attualmente detiene un record di 6 vittorie, una sconfitta e un pareggio. E non finisce qui: Faraoni infatti è molto ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mattia Faraoni è un peso massimo leggero di 29 anni che vanta 29 incontri nella kickboxing, con un bilancio di 25 vittorie (12 per KO) e 4 sconfitte. Una disciplina in cui si è laureato tre volte campione italiano, oltre ad aver ottenuto un terzo posto sia ai campionati europei che a quelli mondiali della sigla WAKO, e combattuto in galà del calibro di Oktagon e Bellator. Ma Faraoni è stato anche un ottimo pugile dilettante (campione italiano degli Assoluti e universitario, vincitore del Guanto d’oro) prima di passare allaprofessionistica, dove attualmente detiene un record di 6 vittorie, una sconfitta e un pareggio. E non finisce qui: Faraoni infatti è molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Come boxe Olimpiadi Tokyo 2020, il programma tv delle gare: quando tocca agli italiani (384 atleti). E i tifosi... ... proprio come accaduto agli Europei di calcio, Tokyo 2020 - in realtà - si è trasformata in Tokyo ...15 - Basket 3X3 maschile; basket 3X3 femminile ore 4 - Boxe (57 kg femminile; 69 kg maschile;...

Sei figlio di un narcisista? Mia madre denigró la boxe, il mio maestro che ancora oggi ringrazio per la fiducia che mi diede, i ... Eppure mi sentivo legato a mia madre, solo a lei, perché come dicevo denigrava chiunque si ...

Nelson Mandela tra corsa e boxe: ecco come si allenava in carcere La Gazzetta dello Sport Tra boxe e Youtube, intervista a Mattia Faraoni Mattia Faraoni è un peso massimo leggero di 29 anni che vanta 29 incontri nella kickboxing, con un bilancio di 25 vittorie (12 per KO) e 4 sconfitte. Una disciplina in cui si è ...

Torna la boxe con i ravennati protagonisti A Marina di Ravenna venerdì sera in programma 11 incontri dilettantistici tra atleti di Ravenna Boxe e avversari emiliano romagnoli ...

