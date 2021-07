Call of Duty: Warzone sta per ricevere la sua prima modalità basata su obiettivi (Di mercoledì 14 luglio 2021) questa settimana. Si chiama Payload e arriva come parte dell'aggiornamento della quarta stagione, che prenderà il via giovedì 15 luglio. Payload è ispirata alla War Mode di Call of Duty: WW2, ha affermato Activision in un post sul blog ufficiale. In essa, due squadre di 20 giocatori combattono l'una contro l'altra in una corsa contro il tempo per ottenere informazioni da veicoli che trasportano parti di satelliti. Se la squadra in attacco scorta tutti i veicoli attraverso tutti i checkpoint entro il limite di tempo, vince la partita. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 luglio 2021) questa settimana. Si chiama Payload e arriva come parte dell'aggiornamento della quarta stagione, che prenderà il via giovedì 15 luglio. Payload è ispirata alla War Mode diof: WW2, ha affermato Activision in un post sul blog ufficiale. In essa, due squadre di 20 giocatori combattono l'una contro l'altra in una corsa contro il tempo per ottenere informazioni da veicoli che trasportano parti di satelliti. Se la squadra in attacco scorta tutti i veicoli attraverso tutti i checkpoint entro il limite di tempo, vince la partita. Leggi altro...

