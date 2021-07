Cagliari-Genoa, altro scambio in cantiere? Ecco le ultime (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Cagliari continua ad avere contatti con il Genoa in questa sessione di calciomercato: possibile scambio tra Ceter e Altare? Continuano i contatti tra Cagliari e Genoa. La società genovese – secondo quanto riportato da L’Unione Sarda – ha proposto uno scambio al club sardo. L’intenzione è quella di portare l’attaccante Damir Ceter a Genova e il centrale Giorgio Altare, ex Olbia, in Sardegna. A confermare l’operazione è stato il sito Gianlucadimarzio.com, che informa come i giocatori stiano sostenendo proprio in queste ore le visite mediche per i rispettivi nuovi club. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilcontinua ad avere contatti con ilin questa sessione di calciomercato: possibiletra Ceter e Altare? Continuano i contatti tra. La società genovese – secondo quanto riportato da L’Unione Sarda – ha proposto unoal club sardo. L’intenzione è quella di portare l’attaccante Damir Ceter a Genova e il centrale Giorgio Altare, ex Olbia, in Sardegna. A confermare l’operazione è stato il sito Gianlucadimarzio.com, che informa come i giocatori stiano sostenendo proprio in queste ore le visite mediche per i rispettivi nuovi club. L'articolo ...

