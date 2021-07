Bonucci: «È molto italiano e semplicistico dare la colpa a noi giocatori» (Di mercoledì 14 luglio 2021) La trattativa Stato-Bonucci. Lo Stato che china il capo e in piena pandemia autorizza il bagno di folla per i calciatori della Nazionale Il prefetto di Roma dice che la Figc non ha rispettato i patti. Il Fatto scrive che Bonucci ha minacciato: “o ci fate fare il bagno di folla col bus coperto, oppure non andiamo a Palazzo Chigi”. La Figc ha detto che la soluzione è stata condivisa. Palazzo Chigi ha taciuto. In serata, Bonucci ha parlato col Foglio, conversazione a firma Simone Canettieri. È molto italiano e semplicistico darci la colpa: ognuno ha il suo compito. Le forze ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) La trattativa Stato-. Lo Stato che china il capo e in piena pandemia autorizza il bagno di folla per i calciatori della Nazionale Il prefetto di Roma dice che la Figc non ha rispettato i patti. Il Fatto scrive cheha minacciato: “o ci fate fare il bagno di folla col bus coperto, oppure non andiamo a Palazzo Chigi”. La Figc ha detto che la soluzione è stata condivisa. Palazzo Chigi ha taciuto. In serata,ha parlato col Foglio, conversazione a firma Simone Canettieri. Èdarci la: ognuno ha il suo compito. Le forze ...

