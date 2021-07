Bloodborne | pare non sia prevista l’uscita di una versione per PC

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Una fonte non ufficiale ha dichiarato che, nonostante Sony stia effettivamente lavorando a dei porting verso il PC, quello dinon è al momento in lavorazione Brutte notizie per i PC gamer: secondo una fonte non ufficiale, il richiestissimo porting dinon è al momento in fase di realizzazione e, di conseguenza, non sarà annunciato in tempi brevi. Del possibile approdo su computer dell’action RPG sviluppato da FromSoftware si parla oramai da più di un anno ma, a voler dare credito alla nostra fonte, niente di concreto è stato fatto perché questo si potesse concretizzare.: ecco perché il gioco potrebbe non ...

Secondo l'insider Lance McDonald molte esclusive PlayStation di cui è a conoscenza stanno per arrivare su PC, ma a quantonon sarà tra questi. Se così fosse sarebbe una grande delusione per tutti i fan del gioco. Non ci resta che attendere notizie da Sony. Sony è chiaramente intenzionata a portare molti ...Qui lo diciamo e qui non lo neghiamo, preparatevi a The Last of Us eDirector's Cut. ... Ed è forse il caso di Death Stranding, che al netto di alcune superficiali aggiunteabbia ...Una fonte non ufficiale ha smentito le numerose voci che volevano prossimo l'annuncio del porting verso il PC di Bloodborne.A quanto pare lo sviluppo di Bloodborne demake sta procedendo nella giusta direzione e dopo aver visto nuovi nemici, la sviluppatrice ha deciso di mostrarci il suo ultimo lavoro ...