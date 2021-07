Banco BPM è la peggiore del FTSE MIB: UniCredit frena su possibile fusione (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove in territorio negativo la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che si attesta a 2,619, con un calo dell’1,87%. Banco BPM è il peggior titolo del FTSE MIB dopo che il Messaggero ha scritto che il CEO di UniCredit, Andrea Orcel, pensa che le operazioni straordinarie non siano prioritarie. “Per quanto concerne BMP, Orcel ripete a tutti che l’operazione non sarebbe più conveniente essendo il titolo salito di circa il 25% a cui andrebbe comunque aggiunto un premio per ingolosire gli azionisti”, si legge sul quotidiano romano. “Le operazioni straordinarie ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove in territorio negativo la banca nata dalladelPopolare con la Popolare di Milano, che si attesta a 2,619, con un calo dell’1,87%.BPM è il peggior titolo delMIB dopo che il Messaggero ha scritto che il CEO di, Andrea Orcel, pensa che le operazioni straordinarie non siano prioritarie. “Per quanto concerne BMP, Orcel ripete a tutti che l’operazione non sarebbe più conveniente essendo il titolo salito di circa il 25% a cui andrebbe comunque aggiunto un premio per ingolosire gli azionisti”, si legge sul quotidiano romano. “Le operazioni straordinarie ...

Advertising

albagabellini : #sagaMPS andare oltre le apparenze .. per favore .. il futuro .. già prevedibile nei giochi - ForexOnlineMeIt : Borsa italiana oggi: Unicredit, Banco Bpm, Mps, Cucinelli, Tisg - pelias01 : RT @lauranaka: Dossier Mps-UniCredit, Orcel parla: 'Operazioni straordinarie non prioritarie, per il momento quello che si legge e il merca… - fasanellisimone : M&A banche, UniCredit: Orcel gela rumor Mps e Banco BPM. 'Il mercato fantastica, la priorità è l'Italia' - FinanzaO… - fisco24_info : Borsa: Milano sale (+0,2%) con Tenaris, Tim, Mps e Unicredit: Soffrono Inwit, Recordati e Banco Bpm -

Ultime Notizie dalla rete : Banco BPM Banco BPM è la peggiore del FTSE MIB: UniCredit frena su possibile fusione Si muove in territorio negativo la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che si attesta a 2,619, con un calo dell'1,87% . Banco BPM è il peggior titolo del FTSE MIB dopo che il Messaggero ha scritto che il CEO di UniCredit , Andrea Orcel, pensa che le operazioni straordinarie non siano prioritarie. "Per quanto concerne ...

Unicredit: per il Messaggero l'AD Orcel mette l'M&A in secondo piano Andrea Orcel ha deciso di focalizzare l'attenzione sul rilancio della rete piuttosto che puntare su acquisizioni (Banco BPM o Banca MPS).

UniCredit, Orcel gela rumor Mps e Banco BPM. 'Il mercato fantastica, la priorità è l'Italia' Finanza.com Banco BPM è la peggiore del FTSE MIB: UniCredit frena su possibile fusione (Teleborsa) - Si muove in territorio negativo la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che si attesta a 2,619, con un calo dell'1,87%. Banco BPM è il peggior ...

Borsa: Europa debole con timori inflazione, Milano piatta A Piazza Affari vanno bene Tenaris (+2%), Saipem (+1,3%) e Stm (+1,1%) mentre arrancano Inwit (-1,7%), A2A (-1,2%) e Banco Bpm (-1,6%), i cui azionisti vedono allontanarsi le chance di un'opa a premio ...

Si muove in territorio negativo la banca nata dalla fusione delPopolare con la Popolare di Milano , che si attesta a 2,619, con un calo dell'1,87% .è il peggior titolo del FTSE MIB dopo che il Messaggero ha scritto che il CEO di UniCredit , Andrea Orcel, pensa che le operazioni straordinarie non siano prioritarie. "Per quanto concerne ...Andrea Orcel ha deciso di focalizzare l'attenzione sul rilancio della rete piuttosto che puntare su acquisizioni (o Banca MPS).(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che si attesta a 2,619, con un calo dell'1,87%. Banco BPM è il peggior ...A Piazza Affari vanno bene Tenaris (+2%), Saipem (+1,3%) e Stm (+1,1%) mentre arrancano Inwit (-1,7%), A2A (-1,2%) e Banco Bpm (-1,6%), i cui azionisti vedono allontanarsi le chance di un'opa a premio ...