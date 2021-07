Altro audio choc di Florentino Perez | «Ronaldo un matto malato»

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Spunta un’altra conversazionedel presidente del Real Madrid, questa volta su CristianoNuovo frammento dirubato a, risalente al 2012, e diffuso dal Confidencial. Questa volta nel mirino c’è Cristianoper una mancata esultanza di quel periodo. LEGGI L’COMPLETO SU JUVENTUS NEWS 24 «È pazzo, questo ragazzo è un, un uomo. Pensi che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe tutto quello che fa. L’ultima ...

Dopo glisu Raul e Casillas, El Confidencial ha reso noti altridel presidente del Real ... 'Unche non ha niente in testa, il Madrid mangia questi ragazzi, è un idiota . Beh, è un po'...... e " nell'abitacolo " il modulo " Pure Panel " con due display (uno multi - informazioni, l'... Poggiatesta centrale posteriore; Volante rivestito in pelle con comandiintegrati; Bracciolo ...Florentino Perez avrebbe pronunciato alcune frasi contro Cristiano Ronaldo. L'audio è stato pubblicato da El Confidencial.Real Madrid, altri audio rubati a Florentino Perez e pubblicati da El Confidencial: "Ronaldo un idiota, Mourinho niente in testa" ...