Alfa Romeo rinnova con Sauber | Vasseur | Faremo grandi progressi

Tre anni ancora di Biscione in Formula 1, un impegno che Jean Philippe Imparato ha confermato, da nuovo a.d.. Alla vigilia del GP di Gran Bretagna a Silverstone arriva l'ufficialità sulla partnership trae Sauber, che apre a una nuova era tecnica del mondiale, dal 2022: un'opportunità ...Sono quattro le moto Yamaha 700 Tracer che vanno a sostituire le Bmw del 2004, mentre una jeep Renegade si affianca alle Subaru e all'Giulietta in dotazione. Per svolgere al meglio il ...L’iconica Alfa Romeo rimarrà in Formula 1 anche questa stagione, dopo che il famoso marchio italiano ha annunciato un accordo pluriennale con Sauber.Il nome iconico dell'Alfa Romeo rimarrà in F1 oltre questa stagione, dopo che il famoso marchio italiano ha annunciato un accordo pluriennale con la Sauber.