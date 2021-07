Traffico Roma del 13-07-2021 ore 20:00 (Di martedì 13 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare diminuiscono gradualmente gli spostamenti sulla carreggiata esterna tra Laurentina e tuscola Ma attenzione tra Cassia bis Flaminia in interna a causa di un incidente raccomandiamo inoltre che sempre prudenza per il maltempo con pioggia e vento forte in particolare su gran parte della rete autostradale del Lazio ancora sostenuta la circolazione su via Delle Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni mentre rimane scorrevole il Traffico sulla Tangenziale Est più Traffico in questo tardo pomeriggio sulla Pontina per un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare diminuiscono gradualmente gli spostamenti sulla carreggiata esterna tra Laurentina e tuscola Ma attenzione tra Cassia bis Flaminia in interna a causa di un incidente raccomandiamo inoltre che sempre prudenza per il maltempo con pioggia e vento forte in particolare su gran parte della rete autostradale del Lazio ancora sostenuta la circolazione su via Delle Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni mentre rimane scorrevole ilsulla Tangenziale Est piùin questo tardo pomeriggio sulla Pontina per un ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Stop al passaggio delle Grandi Navi a Venezia. Franceschini: 'Decisione importante, attesa dall'Unesco' ROMA - Stop al passaggio delle Grandi Navi dal primo agosto a Venezia . Da quella data l'attracco ... Il provvedimento supera le stesse prescrizioni dell'Unesco , limitando il traffico alle navi di ...

A Roma i cittadini del Quadraro bloccano il traffico: 'Basta rifiuti in strada' ... a Roma, per protestare contro i cumuli di rifiuti che da giorni stazionano attorno a cassonetti causando miasmi e problemi alla cittadinanza. Il flashmob di protesta , che ha bloccato il traffico ...

Incidente sul Gra, traffico rallentato Roma – Incidente sul Gra, traffico rallentato. A causa di un’incidente, il traffico è rallentato nella carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare di Roma, tra le uscite Cassia bis e Flaminia. Un ...

