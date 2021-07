Tokyo 2020, gaffe di Bach: chiama i giapponesi ‘cinesi’ (Di martedì 13 luglio 2021) Falsa partenza a Tokyo del presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, protagonista suo malgrado di una gaffe che sta già scatenando i social. Durante il primo intervento pubblico dall’arrivo nel Paese del Sol Levante, Bach si è rivolto in inglese agli abitanti del Giappone chiamandoli “cinesi”. “Il nostro obiettivo comune è che i Giochi siano sicuri”, ha premesso il presidente del Cio nel corso di un incontro con il capo del comitato organizzatore di Tokyo 2020, rassicurando sul fatto che le Olimpiadi non saranno un evento super-diffusore. Poi ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Falsa partenza adel presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas, protagonista suo malgrado di unache sta già scatenando i social. Durante il primo intervento pubblico dall’arrivo nel Paese del Sol Levante,si è rivolto in inglese agli abitanti del Giapponendoli “cinesi”. “Il nostro obiettivo comune è che i Giochi siano sicuri”, ha premesso il presidente del Cio nel corso di un incontro con il capo del comitato organizzatore di, rassicurando sul fatto che le Olimpiadi non saranno un evento super-diffusore. Poi ...

Advertising

Eurosport_IT : Non facciamo scherzi, Simo... ???? #Tokyo2020 - TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - liberenotizie : Tokyo 2020, gaffe di Bach: chiama i giapponesi 'cinesi'. Adnkronos - ultimora - Italia_Notizie : Olimpiadi 2020, Discovery+ è pronto per Tokyo: 30 canali streaming e oltre 3mila ore di live con il commento dei ca… - giulyleclerc : RT @RaiSport: Giorgia #Villa ko, addio #Tokyo 2020 Distorsione alla caviglia sinistra per la ginnasta azzurra, al suo posto #VanessaFerrari… -