Temptation Island, crisi di una coppia, salta il matrimonio: "Momento difficilissimo" (Di martedì 13 luglio 2021) Se ieri sera Ste e Claudia sono usciti insieme da Temptation Island e si sposeranno ad agosto, c'è un'altra coppia che ha accantonato il progetto delle nozze. Alberto Maritato e Speranza Capasso stavano pensando di sposarsi, ma adesso stanno affrontando una pesantissimi crisi. "Questo non é un periodo felicissimo per noi. Potevo immaginare che ci poteva essere un periodo del genere dopo tutto quello che è accaduto con la speranza di passare anche questo nel migliore dei modi. – riportano Isa e Chia – Diciamo che stiamo attraversando un periodo leggermente differente rispetto al passato, ma soliti problemi di ..."

