Rimborsopoli, condanne in Appello per cinquanta ex consiglieri regionali (Di martedì 13 luglio 2021) Verdetti confermati, con qualche ritocco al ribasso, per una quarantinadi imputati. Dieci i patteggiamenti. Quattro i bergamaschi coinvolti. «Ora in Cassazione». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 13 luglio 2021) Verdetti confermati, con qualche ritocco al ribasso, per una quarantinadi imputati. Dieci i patteggiamenti. Quattro i bergamaschi coinvolti. «Ora in Cassazione».

Advertising

repubblica : Rimborsopoli Lombardia: appello conferma condanne per capogruppo Lega al Senato Romeo e Bossi jr - HuffPostItalia : Rimborsopoli Lombardia, condanne in appello a Romeo (Lega), Bossi jr. e Nicole Minetti - tranellio : RT @LaNotiziaTweet: Raffica di condanne al processo d’Appello per la #rimborsopoli lombarda. Un anno e otto mesi al capogruppo della #Lega… - Nino18865453 : RT @paolorm2012: Rimborsopoli Lombardia, condanne in appello a Romeo (Lega), Bossi jr. e Nicole Minetti - Fabio_V79 : RT @LaNotiziaTweet: Raffica di condanne al processo d’Appello per la #rimborsopoli lombarda. Un anno e otto mesi al capogruppo della #Lega… -