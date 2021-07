Per Jeff Koons “Puppy” raccolta fondi per il restauro (Di martedì 13 luglio 2021) Il museo Guggenheim di Bilbao chiede il sostegno di visitatori e appassionati d’arte per sistemare la scultura di Jeff Koons “Puppy”. Una campagna di crowdfunding è lo sturmento per raccogliere i fondi con cui realizzare la manutenzione dell’opera floreale. “Like beauty in flames”: parole sul Guggenheim di Bilbao Cosa raffigura l’opera di Jeff Koons “Puppy”? Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Il museo Guggenheim di Bilbao chiede il sostegno di visitatori e appassionati d’arte per sistemare la scultura di”. Una campagna di crowdfunding è lo sturmento per raccogliere icon cui realizzare la manutenzione dell’opera floreale. “Like beauty in flames”: parole sul Guggenheim di Bilbao Cosa raffigura l’opera di”?

Advertising

zazoomblog : Per Jeff Koons “Puppy” raccolta fondi per il restauro - #Koons #“Puppy” #raccolta #fondi - DomaniGiornale : Nel momento in cui #JeremyClarkson fu cacciato dalla Bbc, Top Gear era il programma factual più visto al mondo. Jef… - Giu38445847 : @matteorenzi Secondo me il tuo amico Jeff lo sta regalando come repellente per zanzare ... - Antonio85817686 : @Patty66509580 Renzi: 'Carissimo Jeff sono tre mesi che ho un problema con un reso, il rasoio elettrico che ho comp… - Fagussylvatica4 : @GassmanGassmann Quasi un trailer di Elysium (2013), film di fantascienza, che fantascienza fino ad un certo punto,… -