Joao Mario, lite tra Inter e Sporting: 'Inaccettabile!' (Di martedì 13 luglio 2021) MILANO - Si affida a una nota ufficiale, l' Inter per rispondere alla polemica innescata dallo Sporting Lisbona in merito al passaggio di Joao Mario al Benfica . Secondo il club lusitano, infatti, i ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021) MILANO - Si affida a una nota ufficiale, l'per rispondere alla polemica innescata dalloLisbona in merito al passaggio dial Benfica . Secondo il club lusitano, infatti, i ...

Inter : ?? | COMUNICATO Il Club ha raggiunto un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto ?? - DiMarzio : #Inter | #JoaoMario in sede per le ultime formalità , poi ci sarà il #Benfica - DiMarzio : Lo #Sporting contro l'#Inter e #JoaoMario: 'Espediente per aggirare un accordo' - sanchez_strada : RT @martib10_: La maglia nuova è bella ma la maglia del Benfica con dentro Joao Mario è eterea - martib10_ : La maglia nuova è bella ma la maglia del Benfica con dentro Joao Mario è eterea -