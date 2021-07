Infermiera 24enne no-vax muore in Louisiana per le complicazioni da COVID-19 (Di martedì 13 luglio 2021) Olivia Guidry era un'Infermiera a Lafayette, in Louisiana, morta per complicazioni da COVID-19 il 10 luglio scorso. La sua morte è diventato un “caso” negli Stati Uniti perché la sanitaria 24enne... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 luglio 2021) Olivia Guidry era un'a Lafayette, in, morta perda-19 il 10 luglio scorso. La sua morte è diventato un “caso” negli Stati Uniti perché la sanitaria...

Advertising

enrydamy : RT @GazzettaDelSud: Infermiera 24enne no-vax muore in Louisiana per le complicazioni da COVID-19. #COVID19 #Covid_19 #coronavirus https:/… - GazzettaDelSud : Infermiera 24enne no-vax muore in Louisiana per le complicazioni da COVID-19. #COVID19 #Covid_19 #coronavirus - TargatoCN : Infermiera di Busca, la 24enne Giulia Bellone farà il servizio civile universale in Sierra Leone -