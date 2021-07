Finanziamento illecito, indagati Renzi e Presta. Il leader di Italia Viva: “Tutto tracciato, nulla di cui vergognarmi” (Di martedì 13 luglio 2021) L'Espresso segnalò due anni fa come Presta, per il progetto televisivo andato in onda su Discovery, “girò a Renzi quasi mezzo milione di euro, una cifra che appariva fuori mercato. Non solo - sottolinea il 'Domani' - se rapportata alle somme pagate da conduttori di fama come Alberto Angela, ma anche messa a confronto con quanto incassato dai Presta da Discovery” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 luglio 2021) L'Espresso segnalò due anni fa come, per il progetto televisivo andato in onda su Discovery, “girò aquasi mezzo milione di euro, una cifra che appariva fuori mercato. Non solo - sottolinea il 'Domani' - se rapportata alle somme pagate da conduttori di fama come Alberto Angela, ma anche messa a confronto con quanto incassato daida Discovery”

Advertising

fattoquotidiano : Finanziamento illecito e false fatturazioni: #Renzi e Presta indagati per il doc a Firenze. Sul Fatto di domani… - Agenzia_Ansa : L'ex premier Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Luc… - Corriere : Finanziamento illecito: indagati Matteo Renzi e Lucio Presta per il documentario Firenz... - stefanospidy : Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta indagati a Roma per finanziamento illecito - lorefrattarolo : Ormai mi basta un’indagine per presunto finanziamento illecito per affezionarmi di qualcuno @ilfoglio_it @ardigiorgio -