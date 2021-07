Euro 2020, Chiellini sciamano: cosa vuol dire la formula di magia nera prima del rigore di Saka (Di martedì 13 luglio 2021) Difensore impenetrabile, capitano della Nazionale italiana di calcio e meme sui social, Giorgio Chiellini sembrerebbe anche un potente stregone. La vittoria dell’Italia agli Europei 2020 sarebbe anche il risultato di un urlo, apparentemente innocuo, lanciato dal capitano azzurro per attirare a sé la vittoria nel momento dell’ultimo calcio di rigore battuto dall’inglese Bukayo Saka. Osservando a rallentatore il fatidico momento della finale tra Italia e Inghilterra, si vede Giorgio Chiellini pronunciare una parola sconosciuta ai più ma che non è passata inosservata ai tifosi sudamericani. ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) Difensore impenetrabile, capitano della Nazionale italiana di calcio e meme sui social, Giorgiosembrerebbe anche un potente stregone. La vittoria dell’Italia aglipeisarebbe anche il risultato di un urlo, apparentemente innocuo, lanciato dal capitano azzurro per attirare a sé la vittoria nel momento dell’ultimo calcio dibattuto dall’inglese Bukayo. Osservando a rallentatore il fatidico momento della finale tra Italia e Inghilterra, si vede Giorgiopronunciare una parola sconosciuta ai più ma che non è passata inosservata ai tifosi sudamericani. ...

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - RegistaQB : RT @BnsComps: Marco Verratti - Euro 2020 - susydigennaro : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Il tiro a giro di Insigne tra i candidati come miglior gol -