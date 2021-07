Ema studia i casi di disturbi neurologici dopo il vaccino J&J (Di martedì 13 luglio 2021) “L’Ema sta analizzando i dati forniti da Johnson&Johnson sui casi della sindrome Guillain-Barre (Gbs) segnalati a seguito della vaccinazione col siero, ed ha chiesto alla J&J di fornire ulteriori dati dettagliati”. Così l’Ema in una nota all’ANSA dopo che ieri la Food and Drug Administration Usa ha aggiunto un avvertimento legato alla Gbs (disturbi neurologici) alla scheda informativa per il vaccino Janssen. “L’Ema - si legge - continuerà la revisione dei casi e comunicherà ulteriormente quando saranno disponibili nuove informazioni”. Il comunicato dell’Ema giunge ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) “L’Ema sta analizzando i dati forniti da Johnson&Johnson suidella sindrome Guillain-Barre (Gbs) segnalati a seguito della vaccinazione col siero, ed ha chiesto alla J&J di fornire ulteriori dati dettagliati”. Così l’Ema in una nota all’ANSAche ieri la Food and Drug Administration Usa ha aggiunto un avvertimento legato alla Gbs () alla scheda informativa per ilJanssen. “L’Ema - si legge - continuerà la revisione deie comunicherà ulteriormente quando saranno disponibili nuove informazioni”. Il comunicato dell’Ema giunge ...

Advertising

AvvMitidieri : RT @ilmessaggeroit: Johnson e Johnson, casi di sindrome Guillain-Barre: l'Ema studia gli effetti collaterali - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Johnson e Johnson, casi di sindrome Guillain-Barre: l'Ema studia gli effetti collaterali - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Johnson e Johnson, casi di sindrome Guillain-Barre: l'Ema studia gli effetti collaterali - ilmessaggeroit : Johnson e Johnson, casi di sindrome Guillain-Barre: l'Ema studia gli effetti collaterali - kitschiskitsch : @DarkLadyMouse @lybram72 No, sei tu. Fase 3 completata non per tutti i 'vaccini' ed espletata sulla pelle di milion… -