Donne musulmane messe in vendita da un gruppo di estremisti (Di martedì 13 luglio 2021) Mercificate come veri e propri oggetti, quasi un centinaio di Donne musulmane indiane sono state messe in vendita online. Rabbia e dolore da parte delle vittime. Donne musulmane attiviste messe in vendita da un’app su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Mercificate come veri e propri oggetti, quasi un centinaio diindiane sono stateinonline. Rabbia e dolore da parte delle vittime.attivisteinda un’app suMagazine.

psicolabilina : 'l'islam è una religione patriarcale' hai mai letto il Corano in arabo senza filtri di interpretazione, di traduzio… - psicolabilina : State sempre a cagare il cazzo alle donne musulmane quando sono quelle che fanno vero attivismo e rischiano davvero… - H0SEOKSIDE : il femminismo radicale è contro qualsiasi tipo di istituzione religione. non è escludere le donne musulmane dal mov… - uni_su17 : @radicaIwomyn Hai già detto: non si possono condividere gli stessi ideali di quelli che sono, appunto, i nostri opp… - jobwithinternet : RT @Mario84441682: India, donne musulmane messe all'asta online: 'Ci vogliono mettere a tacere' -