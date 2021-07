Come ti perculo il lettore… (Di martedì 13 luglio 2021) Da qualche anno gli smartphone hanno una sezione dedicata alle news, ogni tanto la sfoglio, sono anni che tento di riuscire ad averne una con contenuti che siano di vero interesse per me, ma evidentemente tra post sponsorizzati e giornalismo malfatto fatico a trovare la quadra. Anche perché, purtroppo, ormai sono tante le ore che passo, per BUTAC, su siti che oserei definire di merda, e l’algoritmo ovviamente mi fa ricadere sempre su siti simili. Oggi un titolo ha attirato la mia attenzione e ho deciso, anche senza segnalazioni di sorta, di trattarlo, perché il modo in cui è scritto l’articolo che mi sono trovato di fronte è perfetto esempio di Come è possibile avvelenare ... Leggi su butac (Di martedì 13 luglio 2021) Da qualche anno gli smartphone hanno una sezione dedicata alle news, ogni tanto la sfoglio, sono anni che tento di riuscire ad averne una con contenuti che siano di vero interesse per me, ma evidentemente tra post sponsorizzati e giornalismo malfatto fatico a trovare la quadra. Anche perché, purtroppo, ormai sono tante le ore che passo, per BUTAC, su siti che oserei definire di merda, e l’algoritmo ovviamente mi fa ricadere sempre su siti simili. Oggi un titolo ha attirato la mia attenzione e ho deciso, anche senza segnalazioni di sorta, di trattarlo, perché il modo in cui è scritto l’articolo che mi sono trovato di fronte è perfetto esempio diè possibile avvelenare ...

