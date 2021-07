"Chiellini ha perso le staffe con Speranza". Dago-indiscreto sulla festa a Palazzo Chigi: Draghi costretto a intervenire (Di martedì 13 luglio 2021) L'Italia vincitrice degli Europei contro l'Inghilterra? Poco importa a Roberto Speranza. Il ministro della Salute, da sempre ossessionato dalle misure anti-Covid, ha rischiato di far saltare la visita degli Azzurri a Roma e la festa a Palazzo Chigi. A svelare il pesantissimo retroscena è Dagospia che parla addirittura di una lite tra Giorgio Chiellini e Speranza. "Il ministro - si legge - ha rimbalzato la richiesta della nazionale di noleggiare un pullman scoperto per festeggiare la vittoria agli europei". Timore del ministero era quello che un pullman scoperto favorisse ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) L'Italia vincitrice degli Europei contro l'Inghilterra? Poco importa a Roberto. Il ministro della Salute, da sempre ossessionato dalle misure anti-Covid, ha rischiato di far saltare la visita degli Azzurri a Roma e la. A svelare il pesantissimo retroscena èspia che parla addirittura di una lite tra Giorgio. "Il ministro - si legge - ha rimbalzato la richiesta della nazionale di noleggiare un pullman scoperto per festeggiare la vittoria agli europei". Timore del ministero era quello che un pullman scoperto favorisse ...

