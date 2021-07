C’è Spazio tra Europa e Italia. Breton incontra Tabacci (Di martedì 13 luglio 2021) C’è stato lo Spazio tra principali temi dell’agenda romana di Thierry Breton, il commissario europeo al Mercato interno, in visita oggi in Italia. Oltre al presidente del Consiglio Mario Draghi, Breton ha incontrato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno Tabacci, che ha la delega alle politiche spaziali e aerospaziali. Con quest’ultimo ha affrontato i temi dello Spazio, su cui il commissario francese ha competenza per l’Unione europea. Una competenza rafforzata da un programma spaziale che vale 14,8 ... Leggi su formiche (Di martedì 13 luglio 2021) C’è stato lotra principali temi dell’agenda romana di Thierry, il commissario europeo al Mercato interno, in visita oggi in. Oltre al presidente del Consiglio Mario Draghi,hato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno, che ha la delega alle politiche spaziali e aerospaziali. Con quest’ultimo ha affrontato i temi dello, su cui il commissario francese ha competenza per l’Unione europea. Una competenza rafforzata da un programma spaziale che vale 14,8 ...

Advertising

elisa_matteucci : @amaromacapitale VIA BARTOLOMEO PERESTRELLO (Malatesta) perché i cassonetti li svuotate e lo schifo intorno no? Se… - il_sereni : In questo tweet c'è molto del futuro (a breve) che ci attende. Da vari punti di vista. #Spazio, ultima frontiera?… - elaine79rouge : @ImolaOggi Comunque finché al tg @SkyTG24 dedicano più spazio al #ddlZan , significa che non c’è davvero nessuna emergenza sanitaria . - Ett0ine : @awasheiji Assolutamente. Se non sbaglio c'è anche un limite nell'inventario perciò accantonare artefatti che non u… - aPrieri : Nissan Juke 2020 N-Connecta: linee più ricercate e maggiore spazio sul c... -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Spazio BOLOGNA: Piazza Maggiore è pronta per ospitare la notte magica degli azzurri | VIDEO Teleromagna24