Calcio: Dan Friedkin entra in comitato esecutivo Eca (Di martedì 13 luglio 2021) Il presidente della Roma nominato nel cda dell'UCC SA ROMA - "Congratulazioni a Dan Friedkin, che è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'UCC SA e assumerà la carica di membro ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Il presidente della Roma nominato nel cda dell'UCC SA ROMA - "Congratulazioni a Dan, che è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'UCC SA e assumerà la carica di membro ...

Advertising

salvione : Roma, Dan Friedkin nuovo membro del CdA e del comitato esecutivo ECA - sportface2016 : #Roma, Dan #Friedkin nominato membro del comitato esecutivo dell’Eca - Dan_skorpio87 : RT @gianfranco_coda: Primi in Europa nel calcio, ultimi in Europa per i diritti Lgbt. Oggi #ddlZan, punto! - tusciaweb : Europei di calcio, la festa in piazza e quella al bar… Viterbo - ( - Fede67618747 : RT @Bonfi_44: @dan_maze Rashford è semplicemente una delle persone migliori non solo del mondo del calcio. -