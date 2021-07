Tokyo 2020 | regolamento canoa | come funziona | tutto quello che c’è da sapere

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ildelle gare dialle Olimpiadi di. Una disciplina divisa in due:slalom (dal 25 al 30 luglio al Canoe Slalom Course) evelocità (dal 2 al 7 agosto al Sea Forest Waterway). In mezzo alle porte passeranno tre italiani: Stefanie Horn nel K-1 slalom donne, Marta Bertoncelli nel C-1 slalom donne e Giovanni De Gennaro nel K-1 slalom uomini. Per ciò che concerne la disciplina su acque piatte presenti Manfredi Rizza nel K-1 200 metri uomini, il duo Burgo-Beccaro nel K-2 1000 metri uomini e Francesca Genzo nel K-1 200 metri donne....

Il regolamento delle partite di badminton alle Olimpiadi di: si gioca dal 24 luglio al 2 agosto al Musashino Forest Sports Plaza. Una disciplina che non vedrà in azione nessun rappresentante dell'Italia. Una disciplina dominata dalla Cina: gli ...Le Olimpiadi disono sempre più vicine, ma i forfait continuano ad arrivare. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Bianca Andreescu . La tennista canadese ha spiegato le ragioni di questa sua ...Il regolamento delle gare di canoa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una disciplina divisa in due: canoa slalom (dal 25 al 30 luglio al Canoe Slalom Course) e canoa velocità (dal 2 al 7 agosto al Sea Fore ...Il CT della Nazionale Olimpica maschile di ciclismo su pista parla in conferenza stampa e svela la partenza per Tokyo e il programma di Elia Viviani.