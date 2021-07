Sequestrati 20.000 farmaci per la disfunzione erettile e doping comprati da italiani. (Di lunedì 12 luglio 2021) Sequestrati 20.000 farmaci per la disfunzione erettile e doping in consegna agli italiani. I dati abnormi della dogana di Milano. Sequestrati 20.000 farmaci in blister senza foglietti illustrativi e venduti per la disfunzione erettile ed il doping sportivo. L’Agenzia dogane e monopoli di Milano ha pubblicato i dati relativi all’attività degli ultimi due mesi, con particolare riferimento al sequestro di farmaci dall’oriente. I carichi, provenienti principalmente da Cina, Singapore, India ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021)20.000per lain consegna agli. I dati abnormi della dogana di Milano.20.000in blister senza foglietti illustrativi e venduti per laed ilsportivo. L’Agenzia dogane e monopoli di Milano ha pubblicato i dati relativi all’attività degli ultimi due mesi, con particolare riferimento al sequestro didall’oriente. I carichi, provenienti principalmente da Cina, Singapore, India ...

