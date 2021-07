Sebastiani: 'Verratti poteva andare al Napoli, ma si disse juventino' (Di lunedì 12 luglio 2021) Napoli - Il presidente del Pescara , Daniele Sebastiani , è intervenuto a Radio Marte . Il patron degli abbruzzesi si è soffermato particolamente sui giocatori di orgine napoletana e che hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 luglio 2021)- Il presidente del Pescara , Daniele, è intervenuto a Radio Marte . Il patron degli abbruzzesi si è soffermato particolamente sui giocatori di orgine napoletana e che hanno ...

