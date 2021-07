Riforma Pensioni 2021 ultime oggi 12 luglio: uscita 62 anni anni con parte contributiva? (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono passati alcuni giorni, ma la proposta del presidente dell’INPS Pasquale Tridico continua a far discutere e a suscitare il dibattitto tra i lavoratori. Nei giorni scorsi infatti Tridico in un’intervista ha lanciato la sua ricetta per non tornare alla legge Fornero una volta finita quota 100: “Visto che siamo in un sistema misto retributivo/contributivo, ho proposto la possibilità di lasciare il lavoro in anticipo uscendo a 62-63 anni ma ottenendo solo la parte contributiva dei versamenti e quindi aspettare i 67 per il resto”. Una soluzione ibrida che vedrebbe l’uscita dei lavoratori in ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono passati alcuni giorni, ma la proposta del presidente dell’INPS Pasquale Tridico continua a far discutere e a sre il dibattitto tra i lavoratori. Nei giorni scorsi infatti Tridico in un’intervista ha lanciato la sua ricetta per non tornare alla legge Fornero una volta finita quota 100: “Visto che siamo in un sistema misto retributivo/contributivo, ho proposto la possibilità di lasciare il lavoro in anticipo uscendo a 62-63ma ottenendo solo ladei versamenti e quindi aspettare i 67 per il resto”. Una soluzione ibrida che vedrebbe l’dei lavoratori in ...

