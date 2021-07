Nei festeggiamenti a Milano 15 feriti, tre sono gravi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Quindici feriti, di cui tre gravi, sono stati soccorsi nella notte in piazza Duomo a Milano, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale agli Europei. Lo riferisce la centrale operativa del 118 dell'Areu intervenuta a partire dalla mezzanotte con sette ambulanze e due automediche. Le situazioni più critiche hanno riguardato un 21enne ricoverato in codice giallo al Niguarda per l'amputazione di tre dita della mano per l'esplosione di un petardo. Un coetaneo è stato portato all'ospedale Policlinico di Milano dopo che lo scoppio di un petardo gli avrebbe perforato l'addome, ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Quindici, di cui trestati soccorsi nella notte in piazza Duomo a, durante iper la vittoria della nazionale agli Europei. Lo riferisce la centrale operativa del 118 dell'Areu intervenuta a partire dalla mezzanotte con sette ambulanze e due automediche. Le situazioni più critiche hanno riguardato un 21enne ricoverato in codice giallo al Niguarda per l'amputazione di tre dita della mano per l'esplosione di un petardo. Un coetaneo è stato portato all'ospedale Policlinico didopo che lo scoppio di un petardo gli avrebbe perforato l'addome, ...

Eurosport_IT : Nel momento della trasformazione di Jorginho, sono tutti corsi ad esultare. Tutti tranne uno, Giorgio Chiellini.… - P10paola : @bob_digilio @piancast1 @marcodifonzo ?????? E neanche le altre città europee dove ci sono stati gli stessi festeggiam… - gcabocla : RT @Torakjkj: La morte di almeno quattro persone nei festeggiamenti in tutta Italia sta passando in sordina come normale conseguenza della… - BonoraGabriella : RT @Torakjkj: La morte di almeno quattro persone nei festeggiamenti in tutta Italia sta passando in sordina come normale conseguenza della… - PMO_W : RT @Torakjkj: La morte di almeno quattro persone nei festeggiamenti in tutta Italia sta passando in sordina come normale conseguenza della… -