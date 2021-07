Moretti a Cannes con "Tre piani", il mondo in versione condominio (Di lunedì 12 luglio 2021) Un film la cui prima parte scoraggia un po’ per rigidità e compostezza, anche recitativa, ma la cui presa emotiva va poi a segno: si diventa di casa in un condominio che ospita, a modo suo, l’umanità intera Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 luglio 2021) Un film la cui prima parte scoraggia un po’ per rigidità e compostezza, anche recitativa, ma la cui presa emotiva va poi a segno: si diventa di casa in unche ospita, a modo suo, l’umanità intera

Agenzia_Ansa : Standing ovation per Nanni Moretti a Cannes. Il regista in gara con Tre Piani per la Palma d'oro #Cannes2021 #ANSA - Festival_Cannes : ??#Photocall TRE PIANI by NANNI MORETTI #Cannes2021 #Competition - gualtierieurope : Mi unisco agli 11 minuti di applausi a Cannes per Nanni Moretti, erede della tradizione dei grandi registi romani.… - OlavSander : RT @ParisMatch: Tre Piani de Nanni Moretti - la critique - Cannes 2021 - ParisMatch : Tre Piani de Nanni Moretti - la critique - Cannes 2021 -