Martina Franca | truffe e raggiri a danni di anziani | la Polizia di Stato individua tre pregiudicati

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ènecessario un anno di indagini per consentire agli investigatori del Commissariato didire tre pluridi origini baresi, dediti alleed ai furti in danno di, la maggior parte dei quali commessi nei pressi di banche ed uffici postali del comune della Valle d’Itria. Due di questi erano già statiti ed arrestati nel marzo scorso dal personale della Squadra Mobile sempre per gli stessi reati, compiuti sia nel capoluogo jonico che nella provincia. Gli episodi contestati ed accertati dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Martina Franca

Lo Jonio

(TA) - È stato necessario un anno di indagini per consentire agli investigatori del Commissariato di Martina Franca di individuare tre pluripregiudicati di origini baresi, dediti alle truffe ed ai furti in danno di anziani, la maggior parte dei quali commessi nei pressi di banche ed uffici postali del comune della Valle d'Itria. Due di questi erano già stati individuati ed arrestati nel marzo scorso dal personale della Squadra Mobile sempre per gli stessi reati, compiuti sia nel capoluogo jonico che nella provincia. Gli episodi contestati ed accertati dal personale del locale Commissariato risalgono allo scorso mese di luglio.