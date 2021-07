Juventus, l’agente di Jorginho svela: “Contatti e interesse dei bianconeri” (Di lunedì 12 luglio 2021) Juventus – Lì a centrocampo la Juventus interverrà sicuramente sul mercato. E, oltre Locatelli, fresco campione d’Europa con la maglia dell’Italia, nelle scorse settimane s’è parlato di un altro elemento che ieri ha alzato la Coppa con la Nazionale. L’interesse è stato confermato anche dal procuratore del calciatore ai microfoni di calciomercato.it. Juventus, parla l’agente di Jorginho Anche se ha ancora due anni di contratto con il Chelsea, e ci sono “un Mondiale per club e una Supercoppa Europea da giocare – ha spiegato Joao Santos – il mercato è sempre il mercato e se un club importante ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 luglio 2021)– Lì a centrocampo lainterverrà sicuramente sul mercato. E, oltre Locatelli, fresco campione d’Europa con la maglia dell’Italia, nelle scorse settimane s’è parlato di un altro elemento che ieri ha alzato la Coppa con la Nazionale. L’è stato confermato anche dal procuratore del calciatore ai microfoni di calciomercato.it., parladiAnche se ha ancora due anni di contratto con il Chelsea, e ci sono “un Mondiale per club e una Supercoppa Europea da giocare – ha spiegato Joao Santos – il mercato è sempre il mercato e se un club importante ...

Advertising

gilnar76 : Chiellini, parla l’agente: «Futuro? Italia o un altro Paese, decideremo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - BianconeriZonIt : ??: “Posso confermare l'interesse della #Juventus e delle grandi squadre spagnole. Potrebbe giocare per tutti i top… - Indo39646107 : RT @SCUtweet: J.Santos, agente #Jorginho a CM•it ?? Confermo l'interesse della #Juventus e delle big di Spagna. Potrebbe giocare in tutti i… - juvemyheart : RT @JManiaSite: Sarebbe il regista perfetto per #Allegri, l'agente di #Jorginho conferma i contatti con la #Juventus: ma è davvero arrivabi… - ArturoDb72 : RT @SCUtweet: J.Santos, agente #Jorginho a CM•it ?? Confermo l'interesse della #Juventus e delle big di Spagna. Potrebbe giocare in tutti i… -