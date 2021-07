' It' s coming Rome' L' arrivo dei campioni stamattina Poi | alle 17 | insieme a Berrettini | l' incontro con Mattarella

Advertising

SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - RaiPlay : ???? CAMPIONI D’EUROPA ?? ???? #ItaliaInghilterra 1-1 (4-3 d.c.r) ? IT’S COMING ROME! Gli #Azzurri vincono #Euro2020… - SkyItalia : Più o meno tutti noi in questo momento ??????…it’s coming Rome! #SkyEuro2020 #ItaliaInghilterra #Euro2020 - F4LL1NG28 : RT @Iperborea_: “It's coming Rome. O meglio. La portiamo a Roma” - itsforhys : RT @holvdmeniall: florenzi: “it’s coming rome, avevano sbagliato na consonante no?” VI PREGO ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : coming Rome

L'aereo atterrato a Fiumicino alle 6. Mancini ha in mano la coppa. Poi è passata a Giorgio Chiellini, il capitano della squadra, che è sceso dal pullmann davanti all'albergo romano, con una corona ...Ma alla fine ciò che conta è che la coppa 'is'. Nessuna sorpresa nell'undici titolare scelto da Roberto Mancini per la finalissima di Wembley contro l'Inghilterra. Donnarumma a difesa dei ...Non si è festeggiato solo in Italia ieri sera al termine della finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile. Dopo il rigore decisivo parato da Gianluigi Donnarumma su Saka, la festa è infatti ...L'Inghilterra delude i tifosi anche al banco del bookmaker: solo su Betfair sono stati scommessi 5 milioni di sterline sui Tre Leoni vincenti.