Italia campione d' Europa - L' omaggio delle Case automobilistiche

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 luglio 2021) Nel calcio, l'è tornata sul trono d'. Cinquantatré anni dopo la sua prima affermazione nella massima competizione continentale, la Nazionale azzurra si è ripetuta ieri, nello stadio di Wembley (Londra), battendo in finale i padroni di casa dell'Inghilterra. Un trionfo storico, che ha scatenato la festa in ogni angolo dello Stivale e sul web. A celebrare gli Azzurri c'è anche il mondo dell'auto, che ha immediatamente cavalcato l'entusiasmo per l'impresa attraverso i social. Superfans. In prima fila a renderealla Nazionale ci sono ovviamente i marchini. La Maserati, per esempio, ha pubblicato ...