Ibra a Donnarumma | «Un anno con me e hai già capito come si vince»

(Di lunedì 12 luglio 2021) Zlatanhimovic fa i complimenti alla propria maniera all’ormai ex compagno, campione d’Europa Zlatanhimovic ironizza sui social dopo la Coppa d’Europa alzata al cielo dall’Italia. Il centravanti svedese stuzzica l’ormai ex compagno Gianluigifacendogli i complimenti… ma a suo modo. In una storia su Instagram, lo svedese ha postato una foto ritraentecon la Coppa, attribuendosi in un certo senso la paternità di questa vittoria dell’azzurro: «Uncon me hai già. Prego». L'articolo proviene da Calcio News 24.

