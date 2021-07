Domenica da record su Sky con Wimbledon ed Europei

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ascoltisu Sky e TV8 per la Finale di2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic , un appuntamento storico per lo sport italiano che Sky ha scelto di trasmettere anche in chiaro su ...

Ascoltisu Sky e TV8 per la Finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic , un appuntamento storico per lo sport italiano che Sky ha scelto di trasmettere anche in chiaro su TV8. L'...Per i canali sport di Sky è stata la miglior domenica di sempre: oltre al tennis ... con l'11,4% di share.Numeri da record anche per i canali social di Sky Sport con Italia-Inghilterra che ottiene ...Tennis, ascolti tv da record su Sky e Tv8 per la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic: oltre 4 milioni di spettatori medi.