Chiellini al Quirinale: «Non ci siamo mai persi d’animo. Dedica anche ad Astori» (Di lunedì 12 luglio 2021) Il capitano dell’Italia Giorgio Chiellini ha parlato dal Colle del Quirinale al presidente Sergio Mattarella Giorgio Chiellini parla dopo la premiazione dell’Italia campione d’Europa al Quirinale. Le parole del capitano degli Azzurri LIVE: «Caro Presidente, mi permetta di ringraziarla a nome di tutta la squadra per essere stato presente allo Stadio. È stato un gesto importante e per questo vorremmo Dedicare vittoria a lei e a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuti e non ci hanno mai fatti sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo in questo meraviglioso viaggio. Vorrei estendere questa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Il capitano dell’Italia Giorgioha parlato dal Colle delal presidente Sergio Mattarella Giorgioparla dopo la premiazione dell’Italia campione d’Europa al. Le parole del capitano degli Azzurri LIVE: «Caro Presidente, mi permetta di ringraziarla a nome di tutta la squadra per essere stato presente allo Stadio. È stato un gesto importante e per questo vorremmore vittoria a lei e a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuti e non ci hanno mai fatti sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo in questo meraviglioso viaggio. Vorrei estendere questa ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Chiellini firma autografi prima della partenza degli #Azzurri diretti al #Quirinale ???? #RinascimentoAzzurro ??????… - IlContiAndrea : #Chiellini a #Berrettini “Matteo non smettere mai di sognare noi come tutti gli italiani tiferemo per te” ??… - GoalItalia : 'Avremmo voluto #Astori qui con noi, è sempre nei pensieri e nei cuori di chi lo ha conosciuto' La speciale dedica… - peucezia : RT @repubblica: Italia arrivata al Quirinale: Chiellini alza la Coppa - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ? Commovente dedica di #Chiellini durante il discorso al #Quirinale ???? 'Questa vittoria la dedichiamo a Davide #Astori'… -