Boxe, Europei Junior 2021: Italia con due argenti e cinque bronzi (Di lunedì 12 luglio 2021) Nessuna vittoria, ma due argenti e cinque bronzi per l'Italia agli Europei Junior 2021 maschili e femminili che si sono svolti a Tbilisi, capitale della Georgia. Il contingente tricolore era in origine composto da 18 rappresentanti, di cui 11 nel settore maschile e 7 in quello femminile. In particolare, le due finali sono arrivate in equa misura dalle due parti. Nei 63 kg maschili, il laziale Samuele Gugliotta si è arreso per 0-5 al russo Tikhonov, mentre nei 48 kg femminili Graziella Schininà si è arresa in uguale misura alla cipriota Abdullatif.

