Wimbledon 2021, tweener incredibile di Berrettini (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Splendido punto di Matteo Berrettini nell'ottavo game del secondo set della finale di Wimbledon 2021 contro Novak Djokovic. L'azzurro chiama a rete il serbo che risponde con il lob, ma Matteo lo rimanda indietro con il tweener e Djokovic fallisce la risposta spedendo la palla in rete. Pubblico in delirio nel Campo Centrale. SportFace.

