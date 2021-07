Wimbledon 2021, Angelo Binaghi: “A Berrettini serve un’impresa straordinaria. Per noi è una gioia immensa” (Di domenica 11 luglio 2021) Cresce l’attesa per la finale di Wimbledon che vedrà opposto Matteo Berrettini al grande favorito della vigilia il serbo Novak Djokovic. Una sfida estremamente complicata per l’italiano che si troverà di fronte il numero 1 del mondo pronto ad appaiare a quota 20 Slam vinti i due rivali di sempre Rafael Nadal e Roger Federer. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, intervenuto da Londra a Sky Sport alla vigilia della finale di Wimbledon ha raccontato le sue aspettative: “Matteo giocherà contro pronostico ma è in uno stato di grazia, come tutto il tennis italiano. La superficie ci aiuta, meno la ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Cresce l’attesa per la finale diche vedrà opposto Matteoal grande favorito della vigilia il serbo Novak Djokovic. Una sfida estremamente complicata per l’italiano che si troverà di fronte il numero 1 del mondo pronto ad appaiare a quota 20 Slam vinti i due rivali di sempre Rafael Nadal e Roger Federer. Il presidente della Federtennis,, intervenuto da Londra a Sky Sport alla vigilia della finale diha raccontato le sue aspettative: “Matteo giocherà contro pronostico ma è in uno stato di grazia, come tutto il tennis italiano. La superficie ci aiuta, meno la ...

