Uomini e donne, Stefania sull’addio ad Alessandro: “L’ho lasciato io” (Di domenica 11 luglio 2021) Uomini e donne, svelati i motivi della rottura tra i due ex over Stefania ed Alessandro: ecco cosa è successo realmente alla coppia e perchè si sono lasciati Alessandro e StefaniaDa giorni ormai si parla della rottura tra Alessandro e Stefania. L’ex coppia di Uomini e donne si è detta addio da poche settimane e dopo tanti rumors finalmente lei svela il motivo per cui si sono lasciati. La donna attraverso una diretta Instagram ha spiegato che non è stata “abbandonata” ma ha preso lei la decisione per un motivo preciso. ... Leggi su formatonews (Di domenica 11 luglio 2021), svelati i motivi della rottura tra i due ex overed: ecco cosa è successo realmente alla coppia e perchè si sono lasciatiDa giorni ormai si parla della rottura tra. L’ex coppia disi è detta addio da poche settimane e dopo tanti rumors finalmente lei svela il motivo per cui si sono lasciati. La donna attraverso una diretta Instagram ha spiegato che non è stata “abbandonata” ma ha preso lei la decisione per un motivo preciso. ...

Advertising

vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - tinysanlangs : @stopmymind_ @urefullofstars @snakws non gira attorno al sesso, non si è attratti da dei genitali ma da delle perso… - luci69dc : @HMQueenBee È l’effetto della figaggine di Berrettini sulle giovani donne e giovani uomini di ogni età in grado di… -