Roma, pene ridotte in appello per gli imputati nel processo 'Torre 18': per l'accusa gestivano lo spaccio tra i palazzoni di Guidonia (Di domenica 11 luglio 2021) In primo grado gli undici imputati principali erano stati condannati a 90 anni di carcere, con l'accusa di aver costituito e gestito una piazza di spaccio di cocaina nel comune di Guidonia , tra i ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) In primo grado gli undiciprincipali erano stati condannati a 90 anni di carcere, con l'di aver costituito e gestito una piazza didi cocaina nel comune di, tra i ...

