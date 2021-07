Ostia – Lega | Raggi al fianco di chi insulta e vomita odio contro Salvini

(Di lunedì 12 luglio 2021)aldi chi– “Quanto andato in scena oggi pomeriggio a piazza Anco Marzio è un’altra pagina vergognosa per la sindaca di Roma che invece di prendere le distanze da chi hatoe inciviltàMatteo, colpevole di aver preso parte ad un normalissimo e democratico comizio elettorale, ha plaudito sui social quanto fatto dai suoi compagni di partito”. Così in una nota Monica Picca e Fabrizio ...

'Prima la firma, poi la spiaggia': il segretario dellaoggi è in tour nel Lazio in una frenetica seria di comizi e incontri che si concluderanno alle 18 a...... alle 12 a Ladispoli, alle 13.30 a Fregene, alle 18 a' . E' il tweet del leader della, Matteo Salvini .Così in una nota Monica Picca e Fabrizio Santori, dirigenti romani della Lega. “I grillini se ne facciano una ragione, la presenza di Matteo Salvini ad Ostia è stata molto apprezzata, come dimostrano ...Ostia X Municipio – Striscioni contro Salvini e contro la Lega in piazza Anco Marzio oggi 11 luglio, a Ostia. “Ecco l’accoglienza che ha ricevuto oggi Matteo Salvini a Ostia” – commenta la sindaca ...