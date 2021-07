L’Italia è campione d’Europa | ciao ciao Brexit

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 luglio 2021)vince ai rigori, batte l’Inghilterra sul suo campo ed è. Un trionfo stupendo, inatteso ma meritato, per quella che è stata una delle migliori formazioni viste a Euro 2020 – se non la migliore in assoluto per continuità, livello delle prestazioni e capacità di superare ogni difficoltà. Con questo successocorona un percorso iniziato appena tre anni fa, partendo dalle macerie di una mancata qualificazione ai Mondiali 2018: probabilmente nemmeno la federazione e lo stesso ct Mancini si aspettavano di riuscire a costruire una squadra così forte, così solida e vincente in un tempo tanto ...