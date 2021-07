La principessa Charlene di Monaco torna sui social dopo l’intervento in Sud Africa (Di domenica 11 luglio 2021) La principessa Charlene torna a mostrarsi sui social dopo le notizie relative al suo stato di salute e al suo ritorno posticipato a Monaco dal Sud Africa. Per la prima volta lontana così a lungo dal marito e dai figli, la consorte di Alberto dovrebbe però rientrare quanto prima, non appena le sue condizioni si siano del tutto stabilizzate, consentendole di ripartire. I nuovi scatti dal Sud Africa Alcune foto della principessa intenta a darsi da fare con l’associazione che da tempo supporta e porta avanti progetti importanti volti alla ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Laa mostrarsi suile notizie relative al suo stato di salute e al suo ritorno posticipato adal Sud. Per la prima volta lontana così a lungo dal marito e dai figli, la consorte di Alberto dovrebbe però rientrare quanto prima, non appena le sue condizioni si siano del tutto stabilizzate, consentendole di ripartire. I nuovi scatti dal SudAlcune foto dellaintenta a darsi da fare con l’associazione che da tempo supporta e porta avanti progetti importanti volti alla ...

