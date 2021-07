Formazioni ufficiali Italia Inghilterra | le scelte dei commissari tecnici

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 luglio 2021) Ledimatch valido per la finale di Euro2020: ledeiEcco gli schieramentidi, match valido per la finale di Euro 2020: ledei(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini(3-4-2-1): Pickford; Walker, Maguire, ...