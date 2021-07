FIFA 22 | Svelati i bonus Pre Order

Leggi su fifaultimateteam

(Di domenica 11 luglio 2021) Powered by Football, EA SPORTS22 rende il gioco ancora più realistico con un’altra stagione di innovazioni in ogni modalità, oltre alla straordinaria tecnologia next-gen HyperMotion disponibile su PlayStation 5 per vivere al massimo ogni attimo sul campo da gioco.22 Ultimate Edition entro l’11 agosto 2021 Offerta a tempo limitato – Oggetto giocatore Eroi FUT Oggetto giocatore Da tenere d’occhio Accesso anticipato di 4 giorni Dual Entitlement – aggiornamento gratuito per console PlayStation®5 4.600Points Oggetto giocatore Squadra della settimana 1 Oggetto Kylian Mbappé in prestito Ambasciatore FUT a scelta in ...