Europei, Uefa valuta edizione a 32 squadre dal 2028 (Di domenica 11 luglio 2021) L’Uefa sta valutando la possibilità di ampliare a 32 il numero delle squadre partecipanti agli Europei, a partire dall’edizione del 2028. A riferirlo è l’Associated Press, che cita fonti anonime all’interno dell’Organo di governo del calcio, in quanto ancora non autorizzate a parlarne liberamente. Il possibile cambio, dopo che dal 2016 le squadre partecipanti sono salite da 16 a 24, solleva non poche perplessità. Infatti, si andrebbe incontro ad un affollamento ancora maggiore dei calendari, in un momento in cui da molte parti si chiama alla necessità di snellire le ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) L’stando la possibilità di ampliare a 32 il numero dellepartecipanti agli, a partire dall’del. A riferirlo è l’Associated Press, che cita fonti anonime all’interno dell’Organo di governo del calcio, in quanto ancora non autorizzate a parlarne liberamente. Il possibile cambio, dopo che dal 2016 lepartecipanti sono salite da 16 a 24, solleva non poche perplessità. Infatti, si andrebbe incontro ad un affollamento ancora maggiore dei calendari, in un momento in cui da molte parti si chiama alla necessità di snellire le ...

