Ddl penale | c’è l’accordo | per i reati contro la PA tre anni in appello e 18 mesi in Cassazione per chiudere i processi

Advertising

emmecap : Tutti clericofascisti. Ma pare che questo Ddl sia LA LEGGE. Perfetta, indiscutibile, inemendabile. Non sono ammessi… - MGambioli : @matteosalvinimi Boh… io ho letto le 5/6 paginette del ddl zan e non c’è niente di tutto questo che scrivi lì. Non… - giorgio757 : RT @SionRomina: Il dibattito sul Ddl Zan è manipolato: nessuno vi parla del nuovo reato penale che verrà introdotto | Francesco Amodeo http… - SionRomina : Il dibattito sul Ddl Zan è manipolato: nessuno vi parla del nuovo reato penale che verrà introdotto | Francesco Amo… - SionRomina : Il dibattito sul Ddl Zan è manipolato: nessuno vi parla del nuovo reato penale che verrà introdotto | Francesco Amo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl penale

Sotto i riflettori ilZan. Ad accenderli quattro giuristi, moderati da Maria Pia Baccari, professore di Diritto romano. Ormai lo si sa: il disegno di legge Zan vuole essere una norma, che ...... andrebbero comunque definite, sulla falsariga di quel che avviene nell'aricolo 1 delZan, per la determinatezza della fattispecie; e comunque lascerebbero prive di tutela persone che non ...Il Twitter pubblicato da Matteo Richetti, senatore di Azione, rispecchia la situazione: «Conte è scelto dal PD come riferimento per guidare l'alleanza progressista. Il PD sostiene Draghi, ma nel M5S c ...E che sul ddl Zan deve accettare il compromesso perché “digrignare i denti non fa bene in una coalizione così”. Un Pd senza identità, con Letta fermo al progetto di venti anni fa. Letta ha riproposto ...