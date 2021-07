Campagna Vaccinale Anti-Covid, continua il tour dei camper della salute (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuticontinua il tour dei camper della salute nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. Due le unità mobili che faranno tappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi. Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall’Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiildeinell’ambito19 dell’Asl di Avellino. Due le unità mobili che faranno tappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi. Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall’Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Campagna Vaccinale Covid nel Lazio, bollettino dell'11 luglio 2021: 164 positivi e 1 decesso Oggi nel lazio si raggiungono 5,9 milioni di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale, un adulto su due ha completato il percorso vaccinale Asl Roma 1: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e ...

E stasera gli azzurri: i tranesi si preparano alla finalissima Qui a Trani sarà serata di focacce, polli arrosto e pepate di cozze, ma soprattutto di una condivisione che la campagna vaccinale e il placarsi della viralità del coronavirus ci sta consentendo, pur ...

La campagna di vaccinazione in Italia sta davvero rallentando? Wired Italia Covid, vaccino obbligatorio per tutti: la proposta di Burioni Con la campagna vaccinale ben avviata e una pericolosa variante più facilmente trasmissibile, a luglio 2021 sono principalmente gli ultracinquantenni che hanno rifiutato il vaccino a finire in ...

Covid, a Latina e provincia oggi 7 nuovi casi. Ricoveri e decessi a zero Sono 7 i nuovi casi Covid registrati oggi dalla Asl di Latina. Due di questi si riferiscono ad Aprilia, altri due a Terracina e gli altri a Cisterna, Priverno, Sabaudia. Non si registrano decessi in p ...

