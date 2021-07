Ancora il bavaglio? Variante Delta, rumors sugli estremi rimedi: torna l'obbligo di mascherina all'aperto (Di domenica 11 luglio 2021) Il governo di Mario Draghi guarda con molta preoccupazione a quanto sta accedendo in Europa, dove la Variante Delta ha scatenato già una quarta ondata di contagi sia in Regno Unito che in Olanda. La missione rimane invariata: vaccinare il maggior numero possibile di persone con le due dosi entro settembre e aumentare i tamponi per garantire un tracciamento più efficace. Solo in questo modo si può provare ad evitare di essere travolti da una quarta ondata, con alcune stime che parlano di oltre 10mila contagi al giorno in Italia entro fine agosto. Ovviamente la Variante Delta sta rallentando il processo di allentamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Il governo di Mario Draghi guarda con molta preoccupazione a quanto sta accedendo in Europa, dove laha scatenato già una quarta ondata di contagi sia in Regno Unito che in Olanda. La missione rimane invariata: vaccinare il maggior numero possibile di persone con le due dosi entro settembre e aumentare i tamponi per garantire un tracciamento più efficace. Solo in questo modo si può provare ad evitare di essere travolti da una quarta ondata, con alcune stime che parlano di oltre 10mila contagi al giorno in Italia entro fine agosto. Ovviamente lasta rallentando il processo di allentamento ...

